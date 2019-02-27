Сарри — о непопадании Кепы в состав: «Челси» — команда, а не 25 игроков

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал решение оставить в запасе голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

«Решение оставить Кепу в запасе — послание нашей команде. Мы команда, а не 25 игроков», — приводит слова Сарри Goal.com.

Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри. Итальянец швырнул на землю бутылку с водой, а затем покинул тренерскую скамейку. Впрочем, вскоре Сарри вернулся на место, а после окончания дополнительного времени пытался прорваться к Кепе. Сарри не позволил это сделать защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сдерживавший специалиста.

Встреча состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.