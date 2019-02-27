Бекао: у ЦСКА есть всё, чтобы выиграть чемпионат России

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился впечатлениями от выступления в России, а также отметил, что у московской команды все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.



«Здесь всё немного иначе, чем в Бразилии. Мы воспользовались перерывом в чемпионате с умом, усердно работали и исправляли собственные ошибки. Верю, что вторая половина чемпионата пройдёт лучше для нас.



Несколько команд борются за титул чемпиона России. ЦСКА не уступает соперникам, а баланс идёт на пользу турниру. Все понимают, что произойти может что угодно. Выиграть трофей будет непросто, но мы считаем, что у нас есть всё, чтобы стать чемпионами России», — приводит слова Бекао Lance.



ЦСКА набрал 30 очков в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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