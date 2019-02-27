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Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива»

Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Игорь Смирнов покинул пост коммерческого директора московского «Локомотива», сообщает пресс-служба «железнодорожников». Член совета директоров «Локомотива», бывший генеральный директор клуба Илья Геркус поблагодарил Смирнова и пожелал ему удачи на новом месте работы.

«Сегодня последний день работы в «Локомотиве» моего друга и соратника Игоря Смирнова. Работать вместе с таким профессионалом — это огромное удовольствие и большая удача.

Его энтузиазм, его амбициозность, тщательное отношение к деталям и фантастическая работоспособность — всё это придало развитию клуба фантастический драйв. Пользуясь сегодняшним поводом, хочу пожелать Игорю на его новом месте работы успехов, удачи и больших свершений!» — написал Геркус на странице в «Инстаграме».

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