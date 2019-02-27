Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд прокомментировал решение главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не включать в стартовый состав голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенэм Хотспур».

«Сарри нужно было показать себя, задать тон, чего он не сделал во время матча с «Сити». Ему нужно было показать, что он контролирует ситуацию и остаётся тем, кто принимает решения. В раздевалке он показал, кто является боссом. Да, Кепа стоил кучу денег, но это не значит, что кто-то может нарушать дисциплину.

Если Вилли Кабальеро сегодня хорошо сыграет, Сарри стоит продолжить ставить его в состав. Но, конечно, Кепа остаётся первым номером в долгосрочной перспективе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри. Итальянец швырнул на землю бутылку с водой, а затем покинул тренерскую скамейку. Впрочем, вскоре Сарри вернулся, а после окончания дополнительного времени попытался прорваться к Кепе. Сарри не позволил это сделать защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сдерживавший специалиста.