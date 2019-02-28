Эшли Коул: аплодирую Сарри, он поступил правильно, оставив Кепу в запасе

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул прокомментировал решение главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не включать в стартовый состав голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенэм Хотспур».

«Я считаю, что Сарри поступил правильно. Мы все до этого думали, что же сделает Сарри. Вот его ответ. Он дал чёткое послание игрокам и всем вокруг, показал, что он является главным в команде.

Сегодня для «Челси» наступает решающий момент. Кабельеро будет тяжело, на него оказывается давление. Но Сарри делает ставку на долгосрочную перспективу, указывая, что для него важнее всего. Я аплодирую ему за это», — сказал Коул в эфире BT Sport.

Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри. Итальянец швырнул на землю бутылку с водой, а затем покинул тренерскую скамейку. Впрочем, вскоре Сарри вернулся на своё место, а после окончания дополнительного времени пытался прорваться к Кепе. Сарри не позволил это сделать защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сдерживавший специалиста.