Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Бетисом»

«Валенсия» огласила заявку на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Бетисом». Российский полузащитник Денис Черышев попал в список «Валенсии» на эту встречу.



«Валенсия»: Нету, Хайме Доменек, Кристиано Пиччини, Тони Лато, Габриэль Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Гайя, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Жоффре Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Денис Черышев, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Карлос Солер, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина, Рубен Собрино.



Напомним, первая встреча команд в Севилье завершилась со счётом 2:2. Ответный матч «Валенсия» — «Бетис» состоится 28 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Валенсия» набрала 33 очка в 25 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (36) — на 7-м месте в таблице испанской Примеры.