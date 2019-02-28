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«Реал» — «Барселона». 27 февраля. Смотреть онлайн
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«Реал» — «Барселона»: Луис Суарес вывел гостей вперёд

«Реал» — «Барселона»: Луис Суарес вывел гостей вперёд
Футбол / Испания

В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона». В начале второго тайма гостей вперёд вывел форвард Луис Суарес. Уругвайский нападающий точно пробил по воротам после передачи Усмана Дембеле.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт на 6-й минуте после точного удара Лукаса Васкеса, переправившего мяч в ворота с передачи Карима Бензема. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма: гол на свой счёт записал новичок каталонцев Малком.

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