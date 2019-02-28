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Дубли Мане и ван Дейка помогли «Ливерпулю» обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

Дубли Мане и ван Дейка помогли «Ливерпулю» обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Уотфорд». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 11 минут сенегальский форвард оформил дубль и удвоил преимущество мерсисайдцев в счёте. На 66-й минуте до разгромного счёт довёл нападающий Дивок Ориги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 4-й и 5-й голы. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 7 матчей.

«Ливерпуль» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (40) располагается на 7-м месте в таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном», а «Уотфорд» примет «Лестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Мане – 9, 2:0 – Мане – 20, 3:0 – Ориги – 66, 4:0 – ван Дейк – 79, 5:0 – ван Дейк – 82
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