«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Аталанту». Встреча команд состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:3.



Голами в составе хозяев отметились нападающие Федерико Кьеза и Луис Мурьель, а также полузащитник Марко Бенасси. За «Аталанту» голы забили полузащитники Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Мартен де Рон.



Ответная встреча команд состоится 24 апреля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. На стадии 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 7:1, а «Аталанта» сенсационно обыграла туринский «Ювентус» (3:0).



«Аталанта» набрала 38 очков в 25 матчах и занимает 8- место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (36) располагается строчкой ниже, на 9-м месте.