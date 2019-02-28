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«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Футбол / Италия

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Аталанту». Встреча команд состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:3.

Голами в составе хозяев отметились нападающие Федерико Кьеза и Луис Мурьель, а также полузащитник Марко Бенасси. За «Аталанту» голы забили полузащитники Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Мартен де Рон.

Ответная встреча команд состоится 24 апреля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. На стадии 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» разгромила «Рому» со счётом 7:1, а «Аталанта» сенсационно обыграла туринский «Ювентус» (3:0).

«Аталанта» набрала 38 очков в 25 матчах и занимает 8- место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (36) располагается строчкой ниже, на 9-м месте.

Кубок Италии. 1/2 финала
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
3 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 – Гомес – 16, 0:2 – Пашалич – 18, 1:2 – Кьеза – 33, 2:2 – Бенасси – 36, 2:3 – де Рон – 58, 3:3 – Мурьель – 79
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