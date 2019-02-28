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Кабальеро: Кепа не беспокоится по поводу случившегося в финале Кубка лиги

Кабальеро: Кепа не беспокоится по поводу случившегося в финале Кубка лиги
Футбол / Англия

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро после победы в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) поделился мнением о ситуации с Кепой Аррисабалагой.

Напомним, Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри. Итальянец швырнул на землю бутылку с водой, а затем покинул тренерскую скамейку. Впрочем, вскоре Сарри вернулся на место, а после окончания дополнительного времени пытался прорваться к Кепе. Сарри не позволил это сделать защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сдерживавший специалиста.

«Хорошие новости заключаются в том, что он не беспокоится по поводу случившегося. Мы готовы, и Кепа замечательно меня поддержал. Он учится, все мы учимся. Благодарен ему за поддержку», — приводит слова Кабальеро BBC.

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