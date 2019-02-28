Солари: «Реал» обязан был забивать и выходить в финал Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари оценил выступление команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

«Реал» обязан был забивать и выходить в финал. Команда создала много моментов, но не реализовала их.

Регилон и Винисиус Жуниор сыграли очень хорошо. Серхио был великолепен, Винисиус тоже сыграл очень хорошо, но ему не хватило последнего касания», — приводит слова Солари Marca.

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.