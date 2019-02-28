«Барселона» опубликовала видео из раздевалки после успеха в матче с «Реалом»

«Барселона» в своём официальном «твиттере» опубликовала видеоролик, в котором показала кадры из раздевалки после победы команды в выездной встрече 1/2 финала Кубка Испании над мадридским «Реалом» со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Луис Суарес на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан забил гол в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который успешно реализовал Суарес.



Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.