Сарри: Кабальеро важен для «Челси» и на поле, и в раздевалке

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур. Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Бились ли сегодня футболисты за меня? У меня всегда были очень хорошие отношения c игроками. «Челси» провёл классный матч, как и с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Просто тогда нам не удалось добиться результата.

Кабальеро? Он — хороший и очень опытный вратарь. Он важен для клуба и на поле, и в раздевалке», — приводит слова Сарри BT Sport.

После этой победы «Челси» набрал 53 очка в 27 турах. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на три балла. «Тоттенхэм» с 60 очками в 28 турах расположился на третьем месте. Отметим, что «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. В прошлом туре лондонцы уступили «Бёрнли».