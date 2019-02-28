Сорокин: у Санкт-Петербурга хорошие шансы получить финал Лиги чемпионов — 2021

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин рассказал, как идёт подготовка Санкт-Петербурга к турниру и оценил его шансы на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.



«Представители УЕФА постоянно посещают Петербург. Буквально на прошлой неделе приезжали юристы от УЕФА. Также наносятся визиты на стадион, который примет матчи. В сентябре ожидаем большую инспекцию, которая станет уже четвёртой по счёту. А в целом отдельные специалисты регулярно приезжают в Петербург и следят за подготовкой. Большинство требований УЕФА выполнены уже сейчас. И стадион готов, и временная инфраструктура у нас вся есть. Сам город весьма прилично выглядит и готов к туристическому потоку. Мы не ожидаем каких-то количественных и качественных отклонений от чемпионата мира. Я не сравниваю два турнира, просто по потоку болельщиков, их мобильности и размещению основные предельные цифры не будут сильно отличаться.



Шансы Петербурга получить ещё и финал Лиги чемпионов в 2021 году? Я считаю, что шансы хорошие. Второй кандидат на финал Лиги чемпионов — 2021 — Мюнхен — в 2024 году будет принимать Евро. Так что в этом плане города в равных условиях. Не хочется сравнивать преимущества и недостатки Питера и Мюнхена, но мне кажется, что у нашего города хорошие шансы получить этот финал», – цитируют «Известия» Сорокина.