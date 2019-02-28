К. Погребняк не подошёл «Витебску»

Российский нападающий Кирилл Погребняк, который является младшим братом бывшего форварда «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, не перейдёт в «Витебск».

26-летний футболист проходил просмотр в белорусском клубе, но не подошёл ему и покинул расположение «Витебска», сообщает «Белорусский футбол».

В этом сезоне игрок выступал за «Балтику». В 15 матчах Кирилл забил один гол. Ранее в СМИ сообщалось, что в начале февраля Погребняк-младший проходил просмотр в «Окжетпесе».



Погребняк выступал за калининградскую команду с 2017 года. Кирилл является воспитанником московского футбола, а свой первый профессиональный контракт заключил в 2010 году с «Томью». За томский клуб Погребняк провёл более 100 матчей.