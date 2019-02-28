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Шесть голов на двоих — в видеообзоре матча «Фиорентина» — «Аталанта»

Шесть голов на двоих — в видеообзоре матча «Фиорентина» — «Аталанта»
Футбол / Италия

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли.

Счёт был открыт на 16-й минуте, отличился Алехандро Гомес, которому ассистировал Йосип Иличич. Через пару минут преимущество гостей увеличил Марио Пашалич с паса всё того же Иличича. На 33-й минуте Федерико Кьеза сократил разрыв в счёте, а ещё через три минуты положение уравнял Марко Бенасси с передачи Луиса Муриэля. Во втором тайме Мартен де Рон вновь вывел гостей вперёд, но Луис Муриэль с передачи Кьезы спас «фиалок» от поражения.

Ответный матч «Аталанта» — «Фиорентина» состоится в Бергамо 24 апреля.

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