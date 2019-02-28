Месси и Бускетс установили рекорд «класико», сыграв вместе в 35-й раз

Игроки «Барселоны» полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси в 35-й раз вышли на поле вместе в матче с «Реалом». В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 3:0 и завоевала путёвку в финал. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Таким образом, Месси и Бускетс установили новый рекорд, улучшив прежнее совместное достижение, которое принадлежало Месси и Андресу Иньесте (34).

В этой встрече победу каталонскому клубу принёс дубль Луиса Суареса, а также автогол защитника «Королевского клуба» Рафаэля Варана.

В финале «Барселона» сыграет с победителем пары «Валенсия» — «Бетис», которые в первом матче сыграли вничью со счётом 2:2.