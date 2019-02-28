«Реал» впервые за последние 23 года потерпел пять крупных поражений за сезон

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании мадридский «Реал» на своём поле проиграл «Барселоне» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.

«Королевский клуб» впервые за последние 23 года потерпел пять крупных поражений за сезон. Ранее «Реал» уступил в чемпионате Испании «Эйбару» (0:3), «Барселоне» (1:5) и «Севилье» (0:3), а также ЦСКА (0:3) в Лиге чемпионов. В последний раз подобное произошло с «Реалом» в сезоне-1995/96.

После 25 туров «Реал», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» мадридский клуб отстаёт на девять очков. Кроме того, «Реал» продолжает выступление в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала мадридцы обыграли на выезде «Аякс» со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт 5 марта.