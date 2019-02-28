Мусаев: впредь мы не будем возвращать мяч сопернику, который явно тянет время

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что в России есть ряд команд, которые предпочитают играть исключительно от обороны.

«К сожалению, таковы реалии нашего футбола: целый ряд команд использует схему с пятью защитниками и очень низкий блок в обороне. Их тактика строится на том, чтобы максимально разбить матч на эпизоды, чтобы было как можно больше пауз, и эти паузы были протяженными. В таких условиях невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры. Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается ещё большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это не что иное, как анти-фэйр-плей.

Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько убивается в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а анти-фэйр-плей, и поэтому мы будем продолжать играть в футбол. А если мы будем замечены в чём-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдаёт мяч нам. Естественно, всё вышесказанное не относится к эпизодам, когда футболист действительно получил травму", — цитирует Мусаева пресс-служба «быков».