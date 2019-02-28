Суарес: знали, что «Реал» раскроется, если мы забьём гол

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:0).

«Мы знали, что „Реал“ раскроется, если мы забьём гол. „Барселона“ добилась хорошего результата, добравшись до финала Кубка Испании в шестой раз подряд.

Я привык, что меня критикуют и хвалят. У меня есть уверенность в себе. Готов отдавать все силы и ощущаю поддержку со стороны тренерского штаба", — приводит слова Суареса Marca.

В этой встрече Суарес стал авторов двух голов, а также в борьбе с ним мяч в свои ворота отправил защитник «Королевского клуба» Рафаэль Варан.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провёл 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.