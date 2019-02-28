Российский защитник Виталий Дьяков подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. 30-летний игрок перешёл в «Динамо» на правах свободного агента.



«Мы рады приветствовать Виталия Дьякова в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского «Динамо», — говорится в официальном «твиттере» клуба.



В сезоне-2017/18 Дьяков провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив один гол. В сентябре прошлого года стало известно, что он расторг контракт со своим клубом.



Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.

Дьяков находится на просмотре в минском «Динамо»