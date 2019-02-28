Жена Тарасова: думала, что футболисты не отягощены умом, но Дима меня переубедил

Анастасия Костенко, жена полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, призналась, что она счастлива в браке с футболистом.

«Мыслила стереотипно, считала, что футболисты не отягощены умом. Но Дима быстро меня переубедил.



Я понимала, что браком Диму не удивишь. Из песни слов не выкинешь! Мы много говорили и решили венчаться — Дима очень глубокий человек, которому тоже было важно получить благословение свыше.

У нас растёт удивительная дочь — очень позитивная, улыбчивая, послушная. Всё, на что я была настроена, сбылось. Дима сейчас очень балует дочь, но, думаю, в будущем он станет строгим папой — уже говорит, что никто не пройдёт кастинг в женихи", — приводит слова Костенко Star Hit.

Напомним, что для Тарасова этот брак является уже третьим. Ранее он был женат на Оксане Пономаренко, а затем на певице Ольге Бузовой.