Роналду не сыграет с «Наполи», но восстановится к матчу с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который получил повреждение голеностопа во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0), пропустит предстоящую встречу с «Наполи».

При этом, как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский футболист успеет восстановиться к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», которая пройдёт 12 марта в Турине. В первой игре «Ювентус» проиграл со счётом 0:2.

В воскресенье, 3 марта, туринский «Ювентус» сыграет на выезде с «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А.

Роналду в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах за туринский клуб в Серии А, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.