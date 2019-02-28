Пике: выход в финал — это всегда повод для счастья

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:0).

«Мы усердно работали на протяжении многих лет, чтобы в шестой раз подряд выйти в финал Кубка Испании. Не думаю, что подобное повторится. Выход в финал — это всегда повод для счастья, мы выиграли турнир несколько раз в последние годы, но хотим добиться победы вновь.

В первом тайме «Реал» играл лучше, но мы сумели использовать свои моменты во втором тайме", — приводит слова Пике AS.

В финале «Барселона» сыграет с победителем пары «Валенсия» — «Бетис», которые в первом матче сыграли вничью со счётом 2:2. Ответная игра между «Валенсией» и «Бетисом» состоится сегодня, 28 февраля.