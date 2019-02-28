«Манчестер Сити» заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млн

«Манчестер Сити» объявил о заключении 10-летнего спонсорского контракта с компанией Puma. Как сообщают британские СМИ, сумма соглашения составляет £ 650 млн (около € 760 млн).

Со следующего сезона Puma будет изготавливать форму не только для «горожан», но и для четырёх дочерних клубов — это команды «Сычуань Цзюню», «Жироны», «Мельбурн Сити» и «Атлетико Торке».



«Это исторический день для „Манчестер Сити“. Подобного ранее никто не делал до нас. Это беспрецедентное сотрудничество. Нам был нужен партнёр, который сможет двигаться быстро, как и наш клуб. Когда у тебя есть только один партнёр, то это экономит время в переговорах и позволяет действовать глобально», — цитирует исполнительного директора «горожан» Феррана Сориано пресс-служба клуба.