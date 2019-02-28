Альба: Кубок Испании всегда имеет большое значение для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом», который завершился со счётом 3:0.

«Кубок Испании всегда имеет большое значение для „Барселоны“. „Реал“ хотел оказаться в финале не меньше, чем мы. Поэтому нам пришлось терпеть и полностью выложиться, чтобы победить. Называть Кубок второстепенным трофеем — не в духе нашего клуба», – приводит слова Альбы Football Espana.

Игроки «Барселоны» полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси в 35-й раз вышли на поле вместе в матче с «Реалом» и тем самым установили новый рекорд.

В финале «Барселона» сыграет с победителем пары «Валенсия» — «Бетис», которые в первом матче сыграли вничью со счётом 2:2.