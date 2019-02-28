Болельщики «Барселоны» скандировали имя Роналду после победы в матче с «Реалом»

Болельщики «Барселоны» скандировали имя португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:0), сообщает Marca.

«Где Роналду?» — кричали фанаты каталонского клуба, намекая на отсутствие голов «Реала» в этой встрече. Болельщики «Королевского клуба» негативно восприняли эти выкрики и заглушили их свистом.

Напомним, что 34-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала», забив 450 голов в 438 матчах. Минувшим летом форвард перешёл в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 25 матчах чемпионата Италии, в которых забил 19 голов (пять — с пенальти).