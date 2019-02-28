Источник: Трабукки хочет ухода Федотова с поста главного тренера «Оренбурга»

Марко Трабукки, занимающий пост советника президента «Оренбурга» Владимира Кияева, находится в жёстком конфликте с предыдущим менеджментом, а его целью является отставка нынешнего главного тренера команды Владимира Федотова.

«В „Оренбурге“ полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жёстком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель — отставка главного тренера Владимира Федотова», — цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ сообщалось, что Массимо Каррера, в октябре отправленный в отставку с поста главного тренера «Спартака», может возглавить «Оренбург». Однако издание отмечает, что вероятность появления Карреры в клубе крайне невысока.

«На этот пост рассматривается другой итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, — Нунцио Дзаветтьери», — сообщил собеседник агентства.