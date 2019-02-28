Сарри — о своём будущем: проблема не такая серьёзная, как её преподносят в СМИ

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) поделился мнением, как этот успех может отразиться на его будущем.

«Это зависит в большей степени от прессы, чем от клуба. За последние несколько дней я два или три раза общался с представителями клуба. Проблема не настолько серьёзна, как вы её преподносите. Я не вижу в этом чего-то колоссального. Работая тренером, ты постоянно находишься под давлением, и если проблемы возникают всего раз в полгода, то ты настоящий счастливчик. Если ты проиграл два матча, то находиться под давлением — это нормально. Возможно, в «Челси» это давление велико как нигде», — приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

После матча «Челси», набрав 53 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание лондонцев от идущего четвёртым «Арсенала» составляет три очка, но у «Челси» есть матч в запасе.