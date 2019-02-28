Каземиро: уход Роналду? Неделю назад Бензема был лучшей девяткой мира

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро ответил на вопрос, повлиял ли уход из команды португальского нападающего Криштиану Роналду на результат ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Мы не можем говорить о том, кого нет здесь. Роналду не играет за „Реал“, а неделю назад Бензема был лучшей девяткой мира. Сейчас мы должны сражаться за наше имя. Мы не сумели забить, но много боролись и создавали моменты. Но если ты не используешь свои возможности, то соперник может создать вам проблемы.

Не стоит винить только Винисиуса. Он дерзок, смел и ничего не боится. Уровень его игры впечатляет, особенно с учётом возраста», — приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что 34-летний Роналду минувшим летом перешёл в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 117 млн.