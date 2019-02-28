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Каземиро: уход Роналду? Неделю назад Бензема был лучшей девяткой мира

Каземиро: уход Роналду? Неделю назад Бензема был лучшей девяткой мира
Футбол / Испания

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро ответил на вопрос, повлиял ли уход из команды португальского нападающего Криштиану Роналду на результат ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Мы не можем говорить о том, кого нет здесь. Роналду не играет за „Реал“, а неделю назад Бензема был лучшей девяткой мира. Сейчас мы должны сражаться за наше имя. Мы не сумели забить, но много боролись и создавали моменты. Но если ты не используешь свои возможности, то соперник может создать вам проблемы.

Не стоит винить только Винисиуса. Он дерзок, смел и ничего не боится. Уровень его игры впечатляет, особенно с учётом возраста», — приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что 34-летний Роналду минувшим летом перешёл в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 117 млн.

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