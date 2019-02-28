Дм. Черышев: Давыдов готов терпеть и пробиваться в состав «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал переход в стан нижегородцев бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Давыдова.



«Технически он оснащен очень прилично, может обыграть соперника „один в один“. Мы серьёзно поговорили с ним, и Денис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав, ведь конкуренция в линии атаки сейчас, действительно, очень серьёзная», — цитирует Черышева пресс-служба клуба.

Денис — победитель турнира памяти Валентина Гранаткина в составе юношеской сборной России (2013). Чемпион России (2016/2017), обладатель Суперкубка России (2017) в составе «Спартака». В последнее время выступал в чемпионате Латвии за юрмальский «Спартак».