УЕФА назвал дату начала продажи билетов на финал Лиги Европы

Продажа билетов на финал Лиги Европы 2019 года в Баку начнётся 7 марта и продлится до 21 марта. Билеты будут продаваться только на официальном сайте УЕФА.



Болельщикам выделена большая часть билетов на решающий матч, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку 29 мая и начнётся 23:00 по местному времени. Вместимость стадиона на финале рассчитана на 64 тыс. человек, и 37 500 билетов будут распространены среди нейтральных болельщиков по всему миру.

«Количество билетов для болельщиков финалистов будет подтверждено позднее, а оставшиеся билеты будут выделены оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнёрам УЕФА и партнёрам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приёма», — сообщает пресс-служба организации.