Гюнеш с 1 июня станет новым наставником сборной Турции

Новым главным тренером сборной Турции станет Шенол Гюнеш. Об этом сообщил официальный сайт Турецкой федерации футбола. Гюнеш, который в настоящее время работает с «Бешикташем», на посту в национальной команде сменит румынского специалиста Мирчу Луческу. Гюнеш приступит к своим обязанностям с 1 июня, когда завершится нынешний сезон в чемпионате Турции.



Гюнеш, который работает в «Бешикташе» с 2015 года, уже являлся главным тренером сборной Турции с 2000 по 2004 год. Под его руководством команда заняла третье место на чемпионате мира 2002 года.



Луческу работает в национальной команде Турции с 2017 года. Под его руководством сборная выиграла четыре матча, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.