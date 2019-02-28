Дом Бензема был ограблен во время матча «Реал» — «Барселона»

Дом французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема ограбили во время ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:3). Об этом сообщает «твиттер» El Chiringuito.

Перечень и стоимость украденного пока не разглашаются.

31-летний Бензема перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 25 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что в последнее время сообщалось об ограблениях домов ещё нескольких известных футболистов. В числе пострадавших оказались Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба (оба — «Барселона»), а также Садио Мане («Ливерпуль»).