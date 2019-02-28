«Наполи» и «Интер» вступили в борьбу за Иско

«Наполи» и «Интер» проявляют интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Видеть хавбека в «Наполи» хочет главный тренер клуба Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в «Реале». Что касается «Интера», то клуб может отдать в обмен на Иско нападающего Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что Иско также интересуются «Манчестер Сити» и «Ювентус».

26-летний Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.