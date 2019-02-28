Манчини: Де Росси в последний момент отказался перейти в «Ман Сити». Я был зол

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини рассказал, что несколько лет назад полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси мог перейти в английский клуб, но отказался в последний момент.

«Мы провели одну ночь в Риме, разговаривая. Всё было решено, но он отказался в последний момент. Он позвонил мне и сказал: «Я не могу пойти на это». Я был обижен и зол на него. Это случилось так давно, когда Даниэле был в середине своей карьеры. Ему бы понравилось играть за «Манчестер Сити». Я считал его важным игроком», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы». За римский клуб он провёл 610 матчей во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 54 результативные передачи.