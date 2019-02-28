«Лужники» готовы принять матч «Динамо» — «Спартак»

Сотрудник пресс-службы стадиона «Лужники» Юлия Журкина прокомментировала возможность проведения на арене матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак».



«Может ли «Динамо» сыграть со «Спартаком» в «Лужниках»? Работы по подготовке поля ведутся в соответствии с техническими требованиями к поддержанию газона в течение всего сезона, в том числе зимой. Стадион готов в любой момент принять любой матч», — сообщили в пресс-службе «Лужников» корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Напомним, что комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на домашней арене стадиона «Динамо», который реконструировался с 2008 по 2018 год.

Также рассматривался вариант проведения матча на арене «Химки», но в этот день на ней пройдёт встреча первенства ФНЛ «Химки» — «Сибирь».