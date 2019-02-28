Представитель Чорлуки: информация об уходе из «Локо» — плод чьей-то фантазии

Степан Левин, представитель защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки, опроверг появившуюся сегодня, 28 февраля, информацию о том, что столичная команда планирует расстаться с хорватским футболистом.



«Утренняя информация из социальных сетей и СМИ — плод чьей-то фантазии, это вызывает улыбку. Чорлука счастлив в «Локомотиве» и сконцентрирован на решении турнирных задач вместе с командой», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 164 матча во всех турнирах. После 17 туров «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре столичный клуб сыграет дома с «Крыльями Советов».