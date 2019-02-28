«Лестер» поддержал акцию «Футбол против гомофобии»

«Лестер Сити» опубликовал командную фотографию в поддержку акции «Футбол против гомофобии».

«Лестер Сити» с гордостью демонстрирует свою поддержку кампании «Футбол против гомофобии», — гласит запись в «твиттере» английского клуба, к которой прикреплена фотография со слоганом акции.

Напомним, что ранее английские клубы уже не раз выражали поддержку ЛГБТ-сообществам, используя во время матчей окрашенные в радужные цвета угловые флажки, судейские табло, капитанские повязки и шнурки бутс.

После 28 туров «Лестер Сити», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч в АПЛ клуб проведёт 3 марта на выезде с «Уотфордом».

Несколько дней назад новым главным тренером «Лестер Сити» был назначен Брендан Роджерс.