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«Шахтёр» объявил о подписании контракта с 19-летним бразильским хавбеком

«Шахтёр» объявил о подписании контракта с 19-летним бразильским хавбеком
Футбол / Прочие турниры

«Шахтёр» подписал контракт с бразильским полузащитником Тете. Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Тете является воспитанником бразильского «Гремио». Выступал за юношеские и молодёжные составы своей бывшей команды. В 2019 году со сборной Бразилии U20 принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили (семь матчей).

Ранее в СМИ сообщалось, что бразильский клуб получит за сделку € 10 млн и при этом сохранит 15% экономических прав на игрока. Сам же бразилец в стане «Шахтёра» будет получать € 120 тыс. ежемесячно, а также бонусы за достижение как индивидуальных, так и командных целей. Также «горняки» будут оплачивать билеты на самолёт в Бразилию для Тете и возмещать ему расходы на аренду жилья и автомобиля.

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