Где теперь «Динамо» принимать «Спартак»?

Комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние газона на реконструированном стадионе «Динамо». Таким образом, матч 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится на другом стадионе.

Есть вариант проведения матча на московском стадионе «Лужники», который готов к проведению встречи. Также рассматривалась возможность проведения игры на арене «Химки», но в этот день на ней пройдёт встреча первенства ФНЛ «Химки» — «Сибирь».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 10 марта.



После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» (20) занимает 12-е место в таблице.