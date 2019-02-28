Де Брёйне: если переходишь в «Сити», но не наслаждаешься давлением, лучше уйти

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что игроки его команды не должны испытывать дискомфорта из-за давления.

«Нам нужно смотреть только на себя. У нас тяжёлое расписание. «Манчестер Сити» продолжает участвовать во всех турнирах. Мы показываем хорошую игру и побеждаем, важно продолжать в том же духе. Если переходишь в «Сити», но не наслаждаешься давлением, лучше уйти», — приводит слова Де Брёйне Goal.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги. Сейчас «горожане» продолжают участвовать в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

2 марта подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде проведут матч 29-го тура АПЛ с «Бормутом». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.