Новое руководство «Динамо» хочет уволить Широкова

По информации «Чемпионата», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков не входит в планы нового руководства клуба.

Акционеры недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. По информации источников, приближенных к «Динамо», он пытался сместить Хохлова и руководство клубной академии. Добавим, что Роман с 25 февраля находится в отпуске.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда набрала 20 очков, одержав 4 победы и 8 раз сыграв вничью.

3 марта бело-голубые на выезде проведут встречу 18-го тура чемпионата России с «Уфой». Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 11:30 мск.