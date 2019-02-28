Источник: Россия может принять Суперкубок Южной Америки в 2020 году

Министерство спорта РФ обсуждает идею проведения Суперкубка Южной Америки в 2020 году в России, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

С 2020 года турнир будет проходить в новом формате. В настоящее время за трофей играют победители Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана. То есть матч приравнивается к Суперкубку Европы. Но с 2020 года будет использован новый формат с участием четырёх клубов финалистов двух Кубков.

Если стороны договорятся, то матчи Суперкубка Южной Америки могут пройти на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года. По данным источника, Министерство спорта РФ рассматривает письмо с предложением, которое было направлено руководством КОНМЕБОЛ. В ближайшее время письмо будет передано в РФС.