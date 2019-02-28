Президент «Зенита» начал подготовку к челленджу с Дзюбой

Новый президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев начал подготовку к челленджу с нападающим питерского клуба Артёмом Дзюбой. Ранее Медведев вызвал Дзюбу на соревнование пенальтистов. Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с тренировки Медведева. Президент клуба бил пенальти в ворота голкипера Андрея Лунёва.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Сам Медведев ранее рассказал, что вызвал Дзюбу на челлендж. Президент клуба пообещал, что забьёт Дзюбе из 10 пенальти больше, чем он забьёт ему из пяти.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Кроме этого на его счету пять мячей и одна голевая передача в восьми встречах Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.