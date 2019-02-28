Раньери встретится с руководством «Фулхэма», чтобы обсудить своё будущее в клубе

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери в ближайшее время проведёт встречу с руководством клуба, на которой обсудит своё будущее, сообщает Sky Sports.

Раньери возглавил «Фулхэм» в ноябре 2018 года, сменив Славишу Йокановича, но одержал лишь три победы в 17 матчах.

«Фулхэм» находится в зоне вылета английской Премьер-лиги, занимая предпоследнее 19-е место. Вчера, 27 февраля лондонский клуб потерпел четвёртое поражение подряд, на выезде проиграв «Саутгемптону» со счётом 0:2.

В игре 29-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» встретится с «Челси». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» 3 марта и начнётся в 17:05 мск.

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