Матч Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» состоится на нейтральном поле

Комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей не разрешила тульскому «Арсеналу» провести ответную игру 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» на домашнем стадионе, сообщает пресс-служба «оружейников».

Матч должен был состояться в Туле на арене «Арсенал» 6 марта, однако из-за неудовлетворительного состояния газона он будет сыгран на нейтральном поле. О новом месте проведения встречи будет объявлено позже.

В первой игре четвертьфинала Кубка России «Арсенал» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 4:2.

Напомним, ранее руководство Российской Премьер-Лиги не разрешило «оружейникам» провести на домашнем стадионе матч 18-го тура с московским ЦСКА, который состоится 2 марта. Встреча была перенесена в Грозный на «Ахмат-Арену».