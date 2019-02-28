Иванов: «Урал» сильнее многих команд, можем бороться за еврокубки

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубу из Екатеринбурга по силам бороться за места в еврокубковой зоне.

«Конечно, у нас очень хороший подбор футболистов, мы сильнее многих команд. Вполне можем бороться за еврокубки. Да, в некоторых матчах не повезло, сыграли дважды вничью с нашими непосредственными соперниками — «Крыльями» и «Уфой», проиграли «Анжи». Мы и сейчас недалеко как от зоны переходных матчей, так и от пятого-шестого места. В первом круге нам удалось набрать 22 очка — если мы наберём ещё столько же, это будет очень хороший показатель, что позволит попасть в пятёрку-шестёрку.

Кроме этого держим в уме Кубок страны, через который также можно пробиться в Европу. Будем стараться. Этого хочет не только губернатор, этого хотят наши болельщики, мы и сами очень хотим посмотреть, что такое еврокубки, сыграть там», — приводит слова Иванова сайт «Накануне.ру».