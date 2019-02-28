Ван дер Варт: «МЮ» и «Тоттенхэм» подходят Бэйлу больше, чем «Реал»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о проблемах нападающего Гарета Бэйла в мадридском «Реале».

«Он очень хороший игрок. Конечно, Бэйл не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, но он не является обычным футболистом. Гарет всегда играет хорошо. Просто в «Реале» много давления. Думаю, это проблема для него.

Следует ли ему сменить клуб, чтобы добиться успеха? Это может сработать, но мне кажется, он хочет остаться в «Реале» и играть больше. Такие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», подходят ему больше», — приводит слова ван дер Варта Cadena Ser.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Бэйл забил 7 голов в 20 матчах. Ещё по три мяча форвард записал в актив в Лиге чемпионов и на чемпионате мира среди клубов.