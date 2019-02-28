Хут: Канте — лучший на своей позиции, нет смысла двигать его на фланг

Бывший защитник «Лестер Сити» Роберт Хут выразил недоумение в связи с новой ролью, которую уготовил главный тренер «Челси» Маурицио Сарри полузащитнику лондонцев Н’Голо Канте. Ранее Канте выступал за «Лестер» и вместе с Хутом выиграл чемпионат Англии.

«Все мы знаем, на что способен Канте, когда играет на своей позиции. На мой взгляд, он является лучшим игроком своего амплуа. Нет никакого смысла передвигать его на правый фланг», — приводит слова Хута Goal.com.

Сарри, возглавив «Челси», стал использовать в роли опорника Жоржиньо, который перешёл в лондонский клуб из «Наполи». Из-за этого Канте пришлось переместиться на позицию крайнего полузащитника, за что Сарри неоднократно подвергался критике.